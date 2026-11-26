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- रकम वापस मांगने पर शिकायतकर्ता और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देने का आरोप- नंबर गेम - 21 लाख 10 हजार रुपये में तय हुआ मकान का सौदासंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। गांव दयालपुर में दो मंजिला मकान बेचने के नाम पर गांव फफूंदा निवासी सुनील कुमार से 21 लाख 10 हजार रुपये ठगने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने मकान का मालिकाना हक अपने पास होने का दावा कर इकरारनामा किया और रकम ले ली, जबकि अदालत वर्ष 2017 में ही मकान पर दूसरे पक्ष के वारिसों का हक तय कर चुकी थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि रुपये वापस मांगने पर आरोपियों ने उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी।सुनील ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि अगस्त 2023 में गांव दयालपुर निवासी जसबीर उर्फ गुड्डू और बल्लभगढ़ के प्रेम नगर निवासी उमेद सिंह उसके पास आए थे। जसबीर ने दयालपुर स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 100 वर्ग गज में बने दो मंजिला मकान को अपनी संपत्ति बताते हुए बेचने की पेशकश की। आरोपियों ने मकान को विवादमुक्त बताया और संबंधित विभाग से एनओसी लेकर रजिस्ट्री कराने का भरोसा दिया। शिकायत के अनुसार, 18 सितंबर 2023 को मकान का सौदा 21 लाख 10 हजार रुपये में तय हुआ। सुनील ने अपने और पत्नी के बैंक खातों से चेक के माध्यम से 15 लाख रुपये तथा छह लाख 10 हजार रुपये नकद आरोपियों को दिए। बाद में सुनील को पता चला कि मकान को लेकर नत्थी राम के वारिसों ने उमेद सिंह व अन्य के खिलाफ दीवानी अदालत में मुकदमा दायर किया था।वारिसों के पक्ष में फैसला सुना दिया था-अदालत ने सात दिसंबर 2017 को ही नत्थी राम के वारिसों के पक्ष में फैसला सुना दिया था। आरोप है कि इसकी जानकारी होने के बावजूद आरोपियों ने मकान को अपनी संपत्ति बताकर उससे रकम हड़प ली। सुनील के अनुसार, रुपये वापस मांगने पर आरोपियों ने उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। उसने 18 अगस्त और 14 अक्तूबर 2026 को भी पुलिस को शिकायत दी थी। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।