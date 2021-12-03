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फरीदाबाद। क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम कराने के नाम पर 49,656 रुपये की ठगी करने वाले आरोपी चंदन ठाकुर को साइबर थाना एनआईटी पुलिस ने दिल्ली के द्वारका से गिरफ्तार किया है। ठगी की पूरी रकम आरोपी के बैंक खाते में आई थी, जिसे उसने साइबर ठगों को दे रखा था। पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार, पीड़ित ने 14 नवंबर 2026 को शिकायत दर्ज कराई थी। उन्हें बैंक प्रतिनिधि बनकर फोन आया, जिसमें 6,500 रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम कराने का ऑफर दिया गया। इसके बाद व्हाट्सएप पर एक लिंक भेजकर क्रेडिट कार्ड की जानकारी मांगी गई। जानकारी भरते ही पीड़ित के खाते से 49,656 रुपये कट गए। शिकायत पर साइबर थाना एनआईटी में प्राथमिकी दर्ज हुई। जांच के दौरान पुलिस ने खाताधारक चंदन ठाकुर को गिरफ्तार किया। उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया। संवाद