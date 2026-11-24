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ऊंचागांव निवासी सरोज के मोबाइल पर 15 नवंबर को आए लिंक पर उनके बेटे ने क्लिक कर दिया। इसके बाद फोन हैक हो गया और नौ ट्रांजेक्शन में 99 हजार रुपये निकल गए। सेक्टर-8 निवासी अनुराग बंसल को गैस कनेक्शन कटने का संदेश भेजकर फर्जी एप डाउनलोड कराई गई। उनके दो क्रेडिट कार्ड से 80,787 रुपये निकाल लिए गए। चंदावली निवासी नेत्रपाल से बैंककर्मी बनकर क्रेडिट कार्ड की केवाईसी के नाम पर 76,664 रुपये ठग लिए गए। वहीं, सेक्टर-58 ट्रांसपोर्ट नगर निवासी मनीत बंसल के मोबाइल पर आए लिंक से फोन हैक कर 31 हजार रुपये निकाल लिए गए। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि चारों मामलों में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 318(4) बीएनएस के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। संवाद

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फरीदाबाद। साइबर ठगों ने अलग-अलग तरीकों से चार लोगों से 2.87 लाख रुपये ठग लिए। कहीं लिंक पर क्लिक कराकर मोबाइल हैक किया तो कहीं गैस कनेक्शन कटने का डर दिखाकर फर्जी एप डाउनलोड कराई। क्रेडिट कार्ड की केवाईसी के नाम पर भी ठगी की गई। चारों मामलों में साइबर थाना बल्लभगढ़ और एनआईटी पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।