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- अस्पताल प्रबंधन अब कारीगर बुलाकर कराएगा ठीकफोटो-संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। बीके अस्पताल के शव गृह में शवों को सुरक्षित रखने के लिए लगाए गए फ्रीजर में से करीब चार खराब पड़े हैं। लंबे समय से तकनीकी खराबी के कारण इनका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। इससे शवों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था प्रभावित हो रही है। अस्पताल प्रबंधन की ओर से अब तक इनकी मरम्मत नहीं कराई गई है। हालांकि, अब इन्हें ठीक कराने के लिए कारीगर बुलाने की तैयारी की जा रही है। जानकारी के अनुसार, बीके अस्पताल के शव गृह में करीब 14 फ्रीजर लगाए गए हैं। इनमें से चार फ्रीजर खराब बताए जा रहे हैं। इनके उपकरणों में तकनीकी खराबी आने के कारण ये काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में शवों को सुरक्षित रखने के लिए उपलब्ध फ्रीजर की संख्या कम हो गई है। इससे अस्पताल में आने वाले शवों को रखने की व्यवस्था करने में परेशानी हो रही है।शव गृह में फ्रीजर का सुचारू रूप से काम करना बेहद जरूरी है, ताकि शवों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। इसके बावजूद खराब उपकरणों की मरम्मत में देरी होने से व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। यदि सभी फ्रीजर काम करने लगें तो शवों को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध हो सकेगी। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि खराब फ्रीजर की तकनीकी जांच कराई जाएगी। इसके लिए कर्मचारियों की मदद से खराबी का पता लगाया जाएगा और कारीगर बुलाकर मरम्मत कराई जाएगी। प्रबंधन के अनुसार, सभी फ्रीजर को दोबारा चालू कराने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि शवों को सुरक्षित रखने में किसी तरह की परेशानी न हो।कोट-तकनीकी कर्मचारियों की मदद से इनकी जांच करवाकर मरम्मत कराई जाएगी, ताकि सभी फ्रीजर दोबारा काम करने लगें और शवों को सुरक्षित रखने में परेशानी न हो। - डॉ. विकास गोयल, कार्यकारी प्रधान चिकित्सा अधिकारी