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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। बल्लभगढ़ में मूंगफली की रेहड़ी लगाने वाले युवक को पुरानी रंजिश के चलते अगवा कर एनआईटी-5 स्थित मुल्ला होटल में पीटने का मामला सामने आया है। आरोप है कि मोसिम और उसके दो-तीन साथियों ने फरमान अली पर नुकीली चीज से हमला किया। बाद में आरोपी उसे रैपिडो से सोहना टी-पॉइंट के पास छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने 23 नवंबर को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के जुलडकिया गांव निवासी फरमान ने बताया कि वह अपने भाई के साथ करीब दो महीने पहले मूंगफली की रेहड़ी लगाने बल्लभगढ़ आए थे। उनकी रेहड़ी पाली रोड पर सेक्टर-55 के पास लगती है। पड़ोस में नक्से अली और उसका भाई मोसिम भी रेहड़ी लगाते हैं। फरमान के अनुसार, पिछले साल दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था, जिसका बाद में समझौता हो गया था।आरोप है कि इसी रंजिश में 22 नवंबर की रात करीब दो बजे मोसिम अपने साथियों के साथ पहुंचा और उसे बाइक पर बैठाकर होटल ले गया। वहां उसके कूल्हे, कंधे और कमर पर नुकीली चीज से वार किए गए। सिर में भी बेल्ट जैसी वस्तु से चोट मारी गई। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी।परिजन घायल फरमान को बल्लभगढ़ सरकारी अस्पताल ले गए। वहां से उसे बीके अस्पताल और फिर सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया। मेडिकल रिपोर्ट में दो चोटें गंभीर और धारदार वस्तु से लगी बताई गई हैं। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।