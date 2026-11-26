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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। सेक्टर-58 में बुधवार रात सड़क हादसे में 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान मूलरूप से उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के निवासी दीपक त्रिवेदी के रूप में हुई है। वह परिवार के साथ सीकरी गांव में किराये के मकान में रहता था। दीपक दो बहनों का इकलौता भाई था। उसकी दोनों बहनों की शादी हो चुकी है। हादसे की सूचना मिलते ही परिवार में मातम छा गया।पुलिस के अनुसार, दीपक के माता-पिता मूलरूप से बांदा जिले के रहने वाले हैं और फिलहाल सीकरी गांव में किराये पर रहते हैं। दीपक सेक्टर-25 स्थित एक निजी कंपनी में काम करता था। बुधवार रात करीब सवा आठ बजे वह बाइक से ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकला था। दिल्ली की ओर जाने वाले रास्ते पर सेक्टर-58 स्थित जेसीबी चौक के पास पहुंचते ही किसी अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया।आसपास मौजूद लोग उसे बीके नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन शव को ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की मोर्चरी में ले गए। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।