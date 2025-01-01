विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

- कॉलेज जाने की बात कहकर घर से निकली थी छात्रा, कमरे में मिली चूहे मारने की दवा की शीशी- कॉलेज बैग और कंफेशन नोट भी मिला, नोट में युवक ने हत्या और आगरा नहर में कूदने का किया जिक्रफोटो-संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। सेक्टर-37 स्थित होटल जोया के कमरे में मंगलवार को दिल्ली विश्वविद्यालय की 19 वर्षीय छात्रा का शव मिला। छात्रा सोमवार सुबह कॉलेज जाने की बात कहकर घर से निकली थी। वह पड़ोस में रहने वाले एक युवक के साथ होटल में ठहरी थी। कमरे से चूहे मारने की दवा की शीशी, कॉलेज बैग और कंफेशन नोट मिला है। नोट में युवक की ओर से छात्रा की हत्या करने और खुद आगरा नहर में कूदने की बात लिखी होने की जानकारी मिली है। युवक होटल से जा चुका था। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।कुरैशीपुर इलाके की एक कॉलोनी निवासी छात्रा सोमवार सुबह घर से निकली थी। परिजनों के अनुसार, दोपहर करीब तीन बजे तक उनकी छात्रा से फोन पर बातचीत हुई थी। इसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। देर शाम तक घर नहीं लौटने पर परिवार ने तलाश शुरू की। मंगलवार सुबह धौज थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई। कुछ घंटे बाद परिवार को होटल में छात्रा का शव मिलने की सूचना मिली।सुबह 11:30 बजे पुलिस को मिली सूचना-पुलिस के अनुसार, मंगलवार सुबह करीब 11:30 बजे सराय थाना पुलिस को होटल के कमरे में युवती के बेहोश पड़े होने की सूचना मिली। होटल कर्मचारियों ने कमरा खाली कराने के लिए फोन किया था, लेकिन अंदर से जवाब नहीं मिला। इसके बाद दरवाजा खटखटाने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो पुलिस को बुलाया गया। पुलिस टीम कमरे में पहुंची तो युवती बेड पर अचेत अवस्था में मिली। कमरे में चूहे मारने की दवा की शीशी भी मिली। सूचना पर धौज थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची।सोमवार सुबह युवक के साथ लिया था कमरा-होटल कर्मचारियों के मुताबिक, छात्रा और उसके साथ आए युवक ने सोमवार सुबह करीब 11 बजे कमरा लिया था। दोनों ने पहचान पत्र जमा कराए थे। युवक रात में ही होटल से चला गया था। मंगलवार को कर्मचारियों ने कमरा खाली कराने के लिए संपर्क किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।नोट में हत्या और नहर में कूदने का जिक्र-पुलिस को कमरे से एक कंफेशन नोट मिला है। जानकारी के अनुसार, नोट पर छात्रा के साथ ठहरे युवक के हस्ताक्षर हैं। इसमें उसने छात्रा की हत्या करने और खुद आगरा नहर में कूदने की बात लिखी है। पुलिस नोट की लिखावट और उसकी वास्तविकता की जांच कर रही है। होटल के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि छात्रा की मौत किन परिस्थितियों में हुई और इसमें किसी अन्य की भूमिका तो नहीं है।पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। साथ ठहरे युवक की तलाश की जा रही है।