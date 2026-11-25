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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। शेयर बाजार में निवेश के नाम पर 1.08 करोड़ रुपये की साइबर ठगी के मामले में साइबर थाना एनआईटी की टीम ने फर्म के खाताधारक शाहवेज निवासी साउथ दिल्ली को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि जिस ट्राईडेंट इंटरनेशनल फर्म के खाते का इस्तेमाल ठगी की रकम मंगवाने में हुआ, उसके खिलाफ देश के अलग-अलग राज्यों में 84 साइबर शिकायतें दर्ज हैं। आरोपी का अपना सैलून है। सितंबर 2025 में उसके खाते में ठगी के दो लाख रुपये आए थे।पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार, सेक्टर-21 निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि उसके व्हाट्सएप पर संदेश भेजकर एक व्यक्ति ने खुद को एसबीआई सिक्योरिटीज का कर्मचारी बताया। आरोपियों ने लिंक भेजकर उसका कथित एडवांस ब्रोकर अकाउंट खुलवाया और जे5-एसबीआई सिक्योरिटीज ग्रुप नाम के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया। शेयर बाजार में निवेश कर मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देकर पीड़ित से सितंबर से नवंबर 2025 के बीच अलग-अलग खातों में 1,08,10,000 रुपये ट्रांसफर करा लिए। न मुनाफा मिला और न रकम वापस हुई तो पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दी।फर्म के खाते पर दर्ज हैं 84 शिकायतें-पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की तो ट्राईडेंट इंटरनेशनल फर्म के खाते में ठगी के दो लाख रुपये आने की जानकारी मिली। खाते के धारक शाहवेज को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में खाते के खिलाफ 84 साइबर शिकायतें दर्ज होने का भी पता चला। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर दो दिन के रिमांड पर लिया है। उससे खाते के इस्तेमाल और ठगी के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ की जा रही है।