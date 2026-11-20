अमर उजाला ब्यूरोफरीदाबाद। दिल्ली के नवीन शाहदरा निवासी कपिल की बादशाह खान अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत के मामले में फरीदाबाद पुलिस जीरो एफआईआर दर्ज कर दिल्ली भेजेगी। जांच में हादसा डीएनडी-केएमपी एक्सप्रेसवे पर दिल्ली की सीमा में होना सामने आया है। पुलिस ने आरोपी एंबुलेंस चालक की पहचान कर ली है।कपिल सात नवंबर को दोस्त से मिलने की बात कहकर मोटरसाइकिल से फरीदाबाद आए थे। अगले दिन वह दिल्ली बॉर्डर के पास एक्सप्रेसवे पर घायल मिले थे। एनएचएआई की एंबुलेंस से उन्हें बीके अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में उनकी पहचान लावारिस युवक के रूप में दर्ज की गई थी। इलाज के दौरान 15 नवंबर को उनकी मौत हो गई। हादसे की जगह को लेकर फरीदाबाद और दिल्ली पुलिस के बीच सीमा विवाद के कारण मामला दर्ज नहीं हो सका था। अब एसजीएम नगर थाना पुलिस जीरो एफआईआर दर्ज कर दिल्ली के जैतपुर थाने भेजेगी। आरोपी एंबुलेंस चालक की पहचान पर्वतीय कॉलोनी निवासी रामबाबू के रूप में हुई है। एनआईटी-तीन पुलिस चौकी प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि एफआईआर दिल्ली पुलिस को भेजी जा रही है। आगे की कार्रवाई दिल्ली पुलिस करेगी।