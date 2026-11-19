फरीदाबाद। फतेहपुर तगा गांव के सरपंच के घर 1.04 करोड़ रुपये की डकैती के मामले में गिरफ्तार आरोपी रेहान की मौत के बाद पिता ने क्राइम ब्रांच पर 18 लाख रुपये वसूलने और बेटे को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के जटौली गांव निवासी सत्तार खान ने पुलिस पर रकम देने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। वहीं, क्राइम ब्रांच ने आरोपों को निराधार बताया है।सत्तार खान के अनुसार, 18 अक्तूबर को क्राइम ब्रांच सेक्टर-30 की टीम उनके घर पहुंची और रेहान को साथ ले गई। आरोप है कि पुलिस ने उनसे 18 लाख रुपये मांगे। रकम जुटाने के लिए उन्हें जमीन गिरवी रखनी पड़ी। पिता का दावा है कि जेल से रेहान ने फोन पर रिमांड के दौरान प्रताड़ित किए जाने की जानकारी दी थी। रेहान की निशानदेही पर घर से 10.82 लाख रुपये और हथियार बरामद हुआ था। 13 नवंबर को एम्स में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। न्यायिक जांच के तहत पोस्टमार्टम कराया गया है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने आरोपों को बेबुनियाद बताया।