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मंगलवार सुबह जब लोग सोकर उठे तो चारों तरफ धुएं की चादर फैली थी। पहले लोगों को कोहरा होने का भ्रम हुआ, लेकिन आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ ने हकीकत सामने ला दी। बच्चों को घरों में कैद रहना पड़ा तो बुजुर्गों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। 24 घंटे बाद भी लोगों को राहत मिलने का इंतजार है।आग से उठे धुएं और दुर्गंध का असर सैनिक कॉलोनी, आईपी कॉलोनी, अचीवर्स सोसाइटी, दिल्ली पुलिस सोसाइटी और भांखरी गांव समेत आसपास के एक दर्जन इलाकों तक पहुंचा। करीब 50 हजार लोगों को धुएं के कारण परेशानी झेलनी पड़ी। हालात ऐसे रहे कि घरों के अंदर भी लोगों को राहत नहीं मिली। रातभर धुएं और दुर्गंध के बीच लोगों को समय बिताना पड़ा। स्थानीय लोगों के अनुसार, धुएं की तीखी गंध के कारण घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखने पड़े, इसके बावजूद कमरों में धुआं भरता रहा। सुबह की सैर पर निकलने वाले लोगों को भी वापस लौटना पड़ा। संवाद