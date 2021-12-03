संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। सेक्टर-21सी में मकान मालिक के कथित फर्जी हस्ताक्षर कर बिजली मीटर अपने नाम कराने के आरोप में पुलिस ने किरायेदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मकान मालिक और दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज की पूर्व प्राचार्य डॉ. सुरजीत कौर जॉली ने किरायेदार पर धोखाधड़ी, जालसाजी और धमकाने समेत कई आरोप लगाए हैं।डॉ. जॉली ने 19 अक्तूबर को पुलिस उपायुक्त को दी शिकायत में बताया कि उनका मकान किराये पर दिया हुआ है। आरोप है कि किरायेदार रवि कुमार ने उनके फर्जी हस्ताक्षर कर बिजली मीटर अपने नाम करा लिया। इसके अलावा उनकी जानकारी और अनुमति के बिना मकान में स्वीमिंग पूल बनवाया, कमरों में पार्टिशन किए और बड़े पेड़ कटवा दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि किरायेदार उनके साथ अभद्र व्यवहार करता है और पुलिस चौकी में मिलने की धमकी देता है। उन्होंने मकान में अवैध गतिविधियां संचालित होने की आशंका भी जताई है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि शिकायत की जांच के बाद 20 नवंबर को आरोपी के खिलाफ धारा 318(4), 336(3), 340(2), 61(2) और 351(2) बीएनएस के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।