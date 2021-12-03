Faridabad News: पिता ने अपहरण की दी प्राथमिकी, थाने में बेटी ने कहा-मर्जी से गई थी

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युवक के साथ रहने संबंधी लिव-इन रिलेशनशिप का पत्र भी सौंपासंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। सेक्टर-58 थाना क्षेत्र में पांच नवंबर को सुबह-सुबह जिस कथित अपहरण ने पुलिस और इलाके में हड़कंप मचा दिया था, उसमें बेटी के बयान ने नया मोड़ दे दिया। पिता ने बदमाशों पर बेटी को जबरन गाड़ी में उठाकर ले जाने का दावा किया था। अब बालिग युवती ने पुलिस को दिए बयान में साफ कहा कि उसका कोई अपहरण नहीं हुआ था, बल्कि वह अपनी मर्जी से अपने प्रेमी के साथ गई थी।थाने पहुंची युवती ने जांच अधिकारियों को बताया कि उसने किसी दबाव या जबरदस्ती में आकर घर नहीं छोड़ा। उसने युवक के साथ जाने की पूरी योजना चार दिन पहले ही बना ली थी। युवती ने पुलिस को लिव-इन रिलेशनशिप का एक पत्र भी सौंपा, जिसमें दोनों ने आपसी सहमति से साथ रहने की बात लिखी है। युवती ने पुलिस से कहा, मैं उस युवक से बेहद प्रेम करती हूं और अपनी मर्जी से उसके साथ आई हूं। हम दोनों बालिग हैं और कुछ ही दिनों में शादी करने वाले हैं।पिता ने लगाया था गाड़ी चढ़ाने का आरोपबता दें कि युवती के पिता ने 5 नवंबर को सेक्टर-58 थाने में मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। पिता के मुताबिक, सुबह करीब 4:30 से 5:00 बजे के बीच तीन से चार युवक उनके घर आए और उनकी बेटी को जबरन गाड़ी में बैठाने लगे। पिता ने आरोप लगाया था कि बेटी ने शोर मचाकर उन्हें आवाज दी, और जब वह उसे बचाने दौड़े तो आरोपियों ने उन पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया और मौके से भाग गए। इस शिकायत पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही थी, इसी बीच युवती ने थाने में आकर बयान दे दिया।कुछ दिन बाद कर सकती हूं शादीयुवती ने थाना में दिए बयान में कहा कि वह कुछ दिनों बाद युवक के साथ शादी करेंगी। युवती ने किसी भी तरह की जबरदस्ती के आरोपों से इन्कार किया है। उसने कहा कि यह सब कुछ एक योजना के तहत किया गया, जिसमें वह खुद शामिल थी। वह युवक के साथ रिलेशनशिप में है और आगे भी उसके साथ रहना चाहती हैं।वर्जनपिता की शिकायत पर पांच नवंबर को प्राथमिकी दर्ज कर ली गई थी और पुलिस टीम युवती की तलाश में जुटी थी। युवती ने स्पष्ट किया है कि उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई है और वह अपनी मर्जी से युवक के साथ गई है। युवती के बालिग होने और स्वेच्छा से कदम उठाने के बयान के बाद पुलिस अब इस मामले में आगे की कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर रही हैं। - यशपाल, पुलिस प्रवक्ता