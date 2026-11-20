विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। संजय कॉलोनी में सात वर्षीय बच्चे पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाने के मामले में पुलिस ने उसके पिता राजू चौहान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मेडिकल रिपोर्ट में बच्चा 22 फीसदी झुलसा हुआ पाया गया है। मां की शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है।संजय कॉलोनी निवासी रेनू ने पुलिस को बताया कि वह करीब डेढ़ साल से पति से अलग अपने पांच बच्चों के साथ रह रही हैं। 15 नवंबर की सुबह करीब आठ बजे वह बच्चों के साथ कमरे में सो रही थीं। इसी दौरान उनके पति राजू चौहान खिड़की से उनके सात वर्षीय बेटे वंश पर पेट्रोल या अन्य ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाने के बाद भाग गए। बेटे के रोने की आवाज सुनकर उनकी नींद खुली तो उन्होंने पति को भागते देखा। वह बच्चे को बीके अस्पताल लेकर गईं, लेकिन उस समय पुलिस में शिकायत नहीं दी।पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि 19 नवंबर को कराए गए मेडिकल परीक्षण में डॉक्टर ने बच्चे के शरीर पर जलने सहित चार चोटें दर्ज कीं। रिपोर्ट के अनुसार, दोनों पैरों, दाएं पैर के पंजे और दाहिने हाथ पर जलने के निशान मिले। डॉक्टर ने करीब 22 फीसदी शरीर झुलसने की पुष्टि की और बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ बीएनएस की धारा 118(1) और जेजे एक्ट की धारा 75 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।