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- ध्यूति धर ने 419 अंक के साथ जीता स्वर्ण, एकाग्रता शर्मा को 408.7 अंक के साथ रजत पदकहरियाणा टीम में जिले के चार खिलाड़ियों का हुआ था चयनसंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। गोवा में 24 से 26 नवंबर तक आयोजित राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में फरीदाबाद के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीता। दोनों पदक अंडर-17 एयर राइफल स्पर्धा में हासिल किए गए। सेक्टर-19 स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल की ध्यूति धर ने 419 अंक के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं, मानव रचना स्कूल की एकाग्रता शर्मा ने 408.7 अंक हासिल कर रजत पदक जीता। दोनों खिलाड़ियों की उपलब्धि से जिले का नाम रोशन हुआ है।प्रतियोगिता में हरियाणा की टीम ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए कई पदक हासिल किए। फरीदाबाद से चार खिलाड़ियों का चयन हरियाणा की टीम में हुआ था। इनमें ध्यूति धर और एकाग्रता शर्मा के अलावा राहुल और जिला शामिल थे। मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल, चार्मवुड की डायरेक्टर-प्रिंसिपल सबरीना तलवार और खेल विभाग के एचओडी मनोज शर्मा ने खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए आगे भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया।