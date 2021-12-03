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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। राजकीय कन्या कॉलेज नचौली में शनिवार को तीन दिवसीय फरीदाबाद-पलवल जोनल यूथ फेस्टिवल का आगाज हुआ। पहले दिन पांच मंचों पर 20 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 30 से अधिक कॉलेजों के करीब एक हजार विद्यार्थियों ने भाग लिया।विद्यार्थियों ने नृत्य, नाटक, कविता, संगीत और कला के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और सामाजिक मुद्दों पर संदेश दिए। महोत्सव की शुरुआत सामान्य समूह नृत्य से हुई, जिसमें विभिन्न राज्यों की लोक संस्कृति को मंच पर उतारा गया। शास्त्रीय और हरियाणवी नृत्यों ने दर्शकों का ध्यान खींचा। पलवल के राजकीय कॉलेज के दल ने रामायण पर आधारित नृत्य से किन्नरों को समाज में सम्मान देने की अपील की। पीटीएलआर स्कूल के विद्यार्थियों ने पढ़ाई के तनाव से दूर रहने का संदेश दिया। केएल महता महाविद्यालय की छात्राओं ने डॉक्टरों के समय पर अस्पताल पहुंचने का महत्व बताया। मुख्य मंच पर शाम को संस्कृत नाटकों का मंचन हुआ। दल नंबर पांच ने मुंशी प्रेमचंद की कहानी ''सद्गति'' के जरिये जाति प्रथा के खिलाफ जागरूकता का संदेश दिया। महोत्सव का विषय ''सशक्त युवा, समृद्ध भारत'' रखा गया है।महोत्सव के दूसरे दिन रविवार को पांच मंचों पर 14 से अधिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। मुख्य मंच पर हरियाणवी लघु नाटिका, हिंदी नाटक, नकल और मूक अभिनय जैसी प्रस्तुतियां होंगी। दूसरे मंच पर वाद्यवृंद, हरियाणवी समूह गान और पश्चिमी संगीत के कार्यक्रम होंगे। तीसरे मंच पर हिंदी वाद-विवाद और चौथे पर अंग्रेजी वाद-विवाद, हरियाणवी व पंजाबी कविता पाठ होगा। फेस्टिवल का शुभारंभ एमडीयू के छात्र कल्याण अधिष्ठाता रणदीप राणा ने किया। एमडीयू के युवा कल्याण निदेशक प्रताप राठी भी अतिथि के रूप में मौजूद रहे। जिला उच्च शिक्षा अधिकारी रितिका गुप्ता और शमशेर सिंह अहलावत भी उपस्थित थे। पहले दिन गीत, गजल, भजन, लोकगीत और शास्त्रीय संगीत जैसे कार्यक्रम भी हुए।कोट्सहमारे महाविद्यालय की 12 लड़कियों की टीम ने सिर पर मटका रखकर तेलंगाना डांस किया, अब नतीजों को लेकर उत्साहित हैं। - पूजा, प्रतिभागी, तेलंगाना डांसपिछले 30 दिनों से हमारे शिक्षकों और पूरी टीम ने बहुत मेहनत की थी। अब अच्छे से रामायण को प्रदर्शित करते अच्छा लग रहा है। - नीलम, प्रतिभागी रामायणकोरियोग्राफी डांस के तहत छात्रों को पढ़ाई के तरीके और कैसे पढ़ाई व कॉलेज को खुश रहकर किया जा सकता है, वह दर्शाया है। - सुहानी सिंह, प्रतिभागी कोरियोग्राफीजब तैयारी शुरू की थी, तो उस समय लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, पर अब स्टेज पर अच्छा प्रदर्शन करके खुशी हो रही है। - प्रिया, प्रतिभागी, तेलंगाना डांस