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पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चलेगासंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। बीके नागरिक अस्पताल में शनिवार देर रात 65 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए शव लेकर गाजियाबाद चले गए। महिला के गले पर निशान देखकर डॉक्टरों ने मौत के कारणों पर संदेह जताया था।उन्होंने मेडिको-लीगल केस (एमएलसी) तैयार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया था। रविवार को परिजन शव लेकर गाजियाबाद पहुंच गए, जहां अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने हस्तक्षेप कर अंतिम संस्कार रुकवाया और शव वापस फरीदाबाद मंगवाया। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर निवासी 65 वर्षीय दुलारी देवी तीन दिन पहले फरीदाबाद की संजय कॉलोनी में रहने वाली अपनी बेटी आकांक्षा के घर आई थीं। शनिवार देर रात परिजन उन्हें सांस लेने और बोलने में परेशानी होने पर बीके अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस दौरान गले पर निशान मिलने के कारण डॉक्टरों ने मौत को संदिग्ध मानते हुए एमएलसी तैयार की और शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस को भी सूचना दी गई।कर्मचारी पर दबाव बनाकर शव ले जाने का आरोपरविवार दिन में परिजन अस्पताल की मोर्चरी पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने वहां मौजूद कर्मचारी पर शव देने का दबाव बनाया। उन्होंने एक पर्ची दिखाते हुए दावा किया कि डॉक्टर ने मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने के लिए लिखकर दिया है। इसके बाद वे शव लेकर चले गए। कुछ देर बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए संजय कॉलोनी चौकी पुलिस अस्पताल पहुंची तो पता चला कि शव मोर्चरी से ले जाया जा चुका है। एमएलसी में दर्ज परिजनों के मोबाइल नंबरों पर संपर्क किया गया तो पता चला कि वे शव लेकर गाजियाबाद के लाल कुआं स्थित बेटे के घर पहुंच गए हैं। बेटी आकांक्षा के अनुसार, पुलिस का फोन आने के समय वहां अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। पुलिस ने परिजनों से बात कर अंतिम संस्कार रुकवाया और उन्हें शव लेकर वापस फरीदाबाद आने के लिए कहा। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि परिजन रविवार दोपहर बाद शव लेकर फरीदाबाद लौटे। शव को पोस्टमार्टम के लिए ईएसआईसी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस का कहना है कि महिला की मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा।