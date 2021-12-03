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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। दिवाली के 13 दिन बाद फरीदाबाद की हवा में सुधार देखने को मिला है जबकि बल्लभगढ़ की हवा अब भी खराब श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मानकों के अनुसार शनिवार को फरीदाबाद का एक्यूआई 194 दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी में है। जबकि बल्लभगढ़ में एक्यूआई 215 रहा। सुबह हवा में नमी 86 प्रतिशत दर्ज की गई। मौसम में बढ़ती ठंड और सुबह के समय नमी का स्तर भी वायु गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल है।जिले के अलग-अलग इलाकों में प्रदूषण का स्तर अलग-अलग रहा। पलवल में एक्यूआई 81 दर्ज किया गया। एनआईटी में 166, सेक्टर-30 में 189 और फरीदाबाद में 194 एक्यूआई रहा। इन इलाकों में हवा मध्यम श्रेणी में दर्ज की गई। वहीं बल्लभगढ़ में 215 और सेक्टर-11 में 219 एक्यूआई रहा। यहां हवा अब भी खराब श्रेणी में बनी हुई है। ऐसे में बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी परेशानी से जूझ रहे लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। दिवाली की रात पटाखों के कारण दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ा था। फरीदाबाद और बल्लभगढ़ में भी इसका असर देखने को मिला था। अब करीब दो सप्ताह बाद प्रदूषण के स्तर में राहत दर्ज की गई है, हालांकि कुछ इलाकों में स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है।प्रदूषण मीटर -पलवल - 81एनआईटी - 166सेक्टर-30 - 189फरीदाबाद - 194बल्लभगढ़ - 215सेक्टर-11 - 219बढ़ने लगी ठंड, न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहाफरीदाबाद। शहर में ठंड का असर धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। सुबह और रात के समय मौसम में ठंडक महसूस की जा रही है। शनिवार को आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रहा। न्यूनतम तापमान 13 और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहा। सुबह हवा में नमी 86 प्रतिशत रही।