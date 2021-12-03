अमर उजाला ब्यूरोफरीदाबाद। खाद्य प्रसंस्करण और कृषि आधारित उद्योगों में विकास, नवाचार और वैश्विक बाजार में पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शनिवार को ‘भारत फूड एंड एग्रो 2047’ राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के लघु उद्योगों और खाद्य एवं कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों ने भागीदारी की। इस दौरान उद्यमियों ने वहां पहुंचकर व्यापार के बारे में जानकारी जुटाई।लघु उद्योग भारती के जिलाध्यक्ष अमृतपाल कोचर ने बताया कि हरियाणा से सभी जिला इकाइयों के अध्यक्षों और सचिव सहित काफी संख्या में उद्यमियों ने हिस्सा लिया है। ‘भारत फूड एंड एग्रो 2047’ सम्मेलन की थीम ग्रोथ, इनोवेशन और ग्लोबल रीच रखी गई थी। कार्यक्रम में खाद्य एवं कृषि आधारित उद्योगों के विकास, नवाचार और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय उत्पादों की पहुंच बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा हुई। इस तरह के आयोजन छोटे और मध्यम उद्यमियों को उद्योग क्षेत्र में नए अवसर मिलते हैं।