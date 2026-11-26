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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। सेक्टर-55 की 100 फीट रोड पर रेहड़ी-पटरी के अतिक्रमण से लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। सड़क के बड़े हिस्से पर रेहड़ियां लगने से वाहनों के निकलने की जगह कम हो गई है। वहीं, मार्केट के पार्किंग क्षेत्र में भी रेहड़ी-पटरी लगने से वाहन खड़े करने की जगह घट गई है। ऐसे में बाजार आने वाले लोगों को वाहन खड़े करने के लिए जगह तलाशनी पड़ती है। सड़क पर वाहनों का दबाव बढ़ने से जाम लग जाता है। शाम के समय बाजार में भीड़ बढ़ने पर लोगों को सबसे अधिक परेशानी होती है।स्थानीय निवासियों का कहना है कि 100 फीट रोड पर अतिक्रमण से सड़क की चौड़ाई का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। रेहड़ी-पटरी से सामान खरीदने आने वाले लोग भी सड़क किनारे वाहन खड़े कर देते हैं। इससे वाहनों की आवाजाही और मुश्किल हो जाती है। कई बार आमने-सामने वाहन आने पर निकलने की जगह नहीं बचती। इससे जाम लग जाता है। इसका खामियाजा बाजार आने वाले लोगों के साथ आसपास के निवासियों को भी भुगतना पड़ता है।स्थानीय निवासी पूजा ने बताया कि शाम के समय बाजार में भीड़ बढ़ने पर वाहन धीरे-धीरे निकलते हैं। कई बार थोड़ी दूरी तय करने में भी काफी समय लग जाता है। सड़क से अतिक्रमण हटने पर लोगों को राहत मिल सकती है। वहीं, निवासी परमजीत ने बताया कि मार्केट के पार्किंग क्षेत्र में रेहड़ी-पटरी लगने से वाहन खड़े करने की जगह कम हो गई है। लोगों को मजबूरी में सड़क किनारे वाहन खड़े करने पड़ते हैं।ट्रैफिक एसएचओ अनोज कुमार ने बताया कि सेक्टर-55 की 100 फीट रोड और मार्केट क्षेत्र में यातायात सुगम बनाने के लिए जल्द विशेष अभियान चलाया जाएगा। मौके का निरीक्षण कर सड़क और पार्किंग क्षेत्र से अवैध बाधाएं हटाई जाएंगी। इससे राहगीरों और व्यापारियों को जाम से राहत मिलेगी।