विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरोफरीदाबाद। भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए बृहस्पतिवार को मॉक ड्रिल आयोजित की गई। यह अभ्यास बड़खल एसडीएम कार्यालय में हुआ। इसमें मलबे और बहुमंजिला इमारत में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का प्रदर्शन किया गया। घायलों को प्राथमिक उपचार देने और आग बुझाने का अभ्यास भी हुआ। इस दौरान 21 घायलों को विभिन्न बचाव तकनीकों से बाहर निकालने का प्रदर्शन किया गया।डीजी होमगार्ड एवं सिविल डिफेंस के आदेशानुसार यह मॉक ड्रिल आयोजित की गई। उपायुक्त आयुष सिन्हा के मार्गदर्शन में इसका आयोजन हुआ। बड़खल एसडीएम त्रिलोक चंद और जिला राजस्व अधिकारी विकास कुमार ने नेतृत्व किया। इसमें एसडीआरएफ, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन विभाग और रेडक्रॉस की टीमों ने भाग लिया।अभ्यास के दौरान घायलों को हैंड शीट, फायरमैन लिफ्ट, पिक एंड बैक, रिवर्स पिक एंड बैक और फोर आर्म लिफ्ट से निकालने का प्रदर्शन किया गया। स्ट्रेचर, कंबल और व्हीलचेयर की मदद से भी घायलों को बाहर निकालने का अभ्यास हुआ। आपदा मित्र आसिफ के नेतृत्व में टीम ने चार घायलों को बहुमंजिला इमारत से सुरक्षित नीचे उतारा। वहीं, अग्निशमन विभाग की टीम ने पानी से आग बुझाने का अभ्यास किया। सिविल अस्पताल और रेडक्रॉस की ओर से प्राथमिक उपचार के लिए चिकित्सा सहायता केंद्र भी बनाया गया।मॉक ड्रिल के समन्वयक एवं सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन डॉ. एमपी सिंह ने क्विक रिस्पांस टीमों का गठन किया। उन्होंने टीमों को उनकी जिम्मेदारियां समझाईं। इसके बाद आपसी तालमेल के साथ अभ्यास कराया गया। एसडीएम त्रिलोक चंद ने कहा कि फरीदाबाद सहित पूरा दिल्ली-एनसीआर भूकंप के लिहाज से संवेदनशील सेस्मिक जोन-4 में आता है। ऐसे में आपदा से निपटने के लिए पूर्वाभ्यास जरूरी है। मॉक ड्रिल सुबह 11:30 बजे शुरू हुई और दोपहर दो बजे संपन्न हुई।