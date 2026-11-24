संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। मोहना रोड स्थित एक दुकान पर देर रात सामान देने से मना करने पर विवाद हो गया। आरोप है कि दुकान बंद कर रहे दुकानदार पर युवकों ने सुए से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंचे परिवार के सदस्यों के साथ भी मारपीट की गई। इस दौरान एक महिला को भी चोटें आईं। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर डायल-112 की टीम ने घायल दुकानदार को बीके अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया।दुकानदार राजेश ने बताया कि सोमवार देर रात वह दुकान बंद करने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान कार सवार दो युवक वहां पहुंचे और सामान मांगा। राजेश ने दुकान बंद होने का समय बताते हुए सामान देने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। आरोप है कि दोनों युवक कुछ अन्य साथियों को बुलाकर ले आए। इसके बाद सभी ने मिलकर राजेश पर सुए से हमला कर दिया। शोर सुनकर परिवार के सदस्य उन्हें बचाने पहुंचे तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान परिवार की एक महिला को भी चोटें आईं। राजेश का आरोप है कि हमलावर नशे की हालत में थे। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि सूचना मिलते ही डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची और घायल दुकानदार को अस्पताल पहुंचाया। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।