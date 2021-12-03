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1966 से 2008 तक परिसीमन के तीन चरणों में जिले की विधानसभा सीटें दो से बढ़कर छह हुईंकेशव भारद्वाजफरीदाबाद। प्रस्तावित परिसीमन विधेयक को लेकर फरीदाबाद में एक बार फिर चुनावी प्रतिनिधित्व बढ़ने की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं। लोकसभा और विधानसभा सीटों में 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी के संभावित फॉर्मूले को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से लेकर आम लोगों तक नए चुनावी समीकरणों पर मंथन शुरू हो गया है। प्रस्तावित बदलाव लागू होने की स्थिति में फरीदाबाद जिले की मौजूदा छह विधानसभा सीटें बढ़कर नौ हो सकती हैं। वहीं, लोकसभा क्षेत्र के पुनर्गठन में फरीदाबाद को अलग संसदीय सीट के रूप में स्थापित किए जाने की संभावनाओं पर भी चर्चा हो रही है। हालांकि, यह अभी कयास हैं।परिसीमन के संभावित बदलावों को लेकर जिले में इसलिए भी उत्सुकता है, क्योंकि पूर्व में हुए परिसीमन के दौरान फरीदाबाद के चुनावी नक्शे में कई बदलाव हो चुके हैं। हरियाणा गठन के बाद 1966 से 2008 तक वर्तमान फरीदाबाद जिले के क्षेत्र में विधानसभा सीटों की संख्या दो से बढ़कर छह हुई। उस समय फरीदाबाद अलग जिला नहीं था, बल्कि तत्कालीन गुरुग्राम जिले का हिस्सा था। वर्ष 1979 में फरीदाबाद को स्वतंत्र जिला बनाया गया। 1966 से 1976 के बीच वर्तमान फरीदाबाद जिले के क्षेत्र में फरीदाबाद और बल्लभगढ़ दो विधानसभा सीटें थीं। 1976 के परिसीमन में मेवला महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र बनाया गया, जिससे सीटों की संख्या तीन हो गई। इसके बाद 2008 के परिसीमन में चुनावी नक्शे में बड़ा बदलाव किया गया। मेवला महाराजपुर सीट समाप्त कर पृथला, फरीदाबाद, एनआईटी, बड़खल और तिगांव विधानसभा क्षेत्र बनाए गए। इससे वर्तमान जिले में विधानसभा सीटों की संख्या छह हो गई। इस परिसीमन में तीन सीटों की शुद्ध बढ़ोतरी हुई।संयुक्त फरीदाबाद में नौ विधानसभा क्षेत्र थे1979 में फरीदाबाद जिला बनने के बाद इसके अंतर्गत पलवल, होडल और हथीन क्षेत्र भी शामिल थे। 2008 के परिसीमन के दौरान संयुक्त फरीदाबाद जिले के क्षेत्र में कुल नौ विधानसभा सीटें दर्ज थीं। इनमें हथीन, होडल और पलवल के अलावा वर्तमान फरीदाबाद जिले की छह विधानसभा सीटें शामिल थीं। जबकि 1967 में इस संयुक्त क्षेत्र में फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल, हसनपुर और हथीन सहित कुल पांच विधानसभा क्षेत्र थे। 15 अगस्त वर्ष 2008 के बाद पलवल अलग जिला कब बना।1976 के परिसीमन में बनी फरीदाबाद लोकसभा सीटलोकसभा क्षेत्र के इतिहास में भी परिसीमन के बाद बदलाव हुआ। हरियाणा गठन के समय 1966 में फरीदाबाद अलग लोकसभा क्षेत्र नहीं था और यह गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा था। 1976 के परिसीमन के बाद फरीदाबाद लोकसभा सीट अस्तित्व में आई। अब प्रस्तावित परिसीमन के संभावित बदलावों के बीच जिले में संसदीय और विधानसभा प्रतिनिधित्व बढ़ने की उम्मीदों को लेकर चर्चाएं तेज हैं।अभी इस बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगा। पार्टी इस मामले में अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है। परिसीमन का जब काम शुरू होगा। उससे सही तस्वीर सामने आएगी। - नीरज शर्मा, पूर्व कांग्रेस विधायकपरिसीमन से सीट बढ़ना तय है। इससे महिलाओं को भी फायदा होगा। फरीदाबाद में भी सीटें बढ़ना तय है। इससे लोगों काे फायदा मिलेगा। - गोपाल शर्मा, महामंत्री, प्रदेश भाजपा