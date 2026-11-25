संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। शिक्षा विभाग ने नवगठित जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय हांसी में कामकाज शुरू कराने के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों से 15 कर्मचारियों को अस्थायी तौर पर प्रतिनियुक्त किया है। इनमें फरीदाबाद का एक कर्मचारी भी शामिल है। विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति 180 दिन या ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया पूरी होने तक रहेगी। दोनों में से जो अवधि पहले पूरी होगी, उसी के अनुसार प्रतिनियुक्ति समाप्त हो जाएगी।आदेश के तहत पीएम श्री स्कूल खंदावली में कार्यरत क्लर्क मनिंदर सिंह को जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय हांसी भेजा गया है। इसके अलावा जींद, फतेहाबाद, नरवाना, भिवानी, पंचकूला और हिसार सहित विभिन्न जिलों से सहायक, क्लर्क, चपरासी और माली को भी नए कार्यालय में जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिक्षा निदेशालय की ओर से 18 नवंबर को जारी आदेश में सभी कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से नए कार्यालय में कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं।