गुरुग्राम। भारी बारिश से घर में पानी भरने पर घरेलू सामान को हुए नुकसान का बीमा क्लेम नहीं देना एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को महंगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कंपनी को 60,050 रुपये नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ देने का आदेश दिया है। साथ ही 15 हजार रुपये मुआवजा और 11 हजार रुपये कानूनी खर्च भी देना होगा। आदेश आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने दिया।पटौदी तहसील के गांव जटौली निवासी सतबीर ने आठ अगस्त 2022 को आयोग में याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया कि 20 अगस्त 2020 को भारी बारिश से उनके घर में पानी भर गया था। इससे घरेलू सामान खराब हो गया। उन्होंने एचडीएफसी एर्गो की सर्व सुरक्षा पॉलिसी के तहत कुल 4.90 लाख रुपये के नुकसान का दावा किया था। आयोग ने पाया कि कंपनी के सर्वेयर ने घरेलू सामान के नुकसान का आकलन 60,050 रुपये किया था, लेकिन कंपनी ने इसका भुगतान नहीं किया। नौकरी छूटने और पिता की बीमारी से जुड़े दावों को पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने पर स्वीकार नहीं किया गया। आयोग ने क्लेम रोकने को सेवा में कमी मानते हुए ब्याज सहित भुगतान का आदेश दिया। संवाद