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बल्लभगढ़। जनकल्याण संस्था की ओर से डीएवी स्कूल में जोनल स्तरीय श्रीरामचरितमानस चौपाई और श्रीमद्भगवद्गीता श्लोक गायन प्रतियोगिता हुई। इसमें पांच विद्यालयों के विजेताओं ने प्रस्तुति दी। संस्था के फाउंडर प्रेसिडेंट एससी गुप्ता ने बताया कि 34 वर्षों से यह आयोजन किया जा रहा है। विजेताओं को दिसंबर में जिला स्तरीय कार्यक्रम में पुरस्कृत किया जाएगा। संवाद