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संवाद न्यूज एजेंसीछांयसा। मोहना क्षेत्र के किसानों ने अनाज मंडी में सरकारी खाद और बीज की दुकान खोलने की मांग की है। उन्हें खाद और बीज खरीदने के लिए करीब 20 किलोमीटर दूर बल्लभगढ़ जाना पड़ता है। इस कारण किसानों का पूरा दिन बर्बाद हो जाता है और अतिरिक्त खर्च भी उठाना पड़ता है।मोहना और आसपास के करीब 20 गांवों के किसान इस समस्या से लंबे समय से जूझ रहे हैं। इनमें छांयसा, हीरापुर, अटेरना, जवां, नरियाला, मौजपुर और पन्हेंड़ा खुर्द जैसे गांव शामिल हैं। किसानों ने जनप्रतिनिधियों से भी इस बारे में बात की है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। बल्लभगढ़ की सरकारी दुकानों पर लंबी लाइनें लगती हैं। इससे किसानों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। ट्रैक्टर-ट्राली या अन्य वाहनों से खाद-बीज लाने में उन्हें अतिरिक्त पैसा भी खर्च करना पड़ता है।हीरापुर निवासी किसान सतीश कुमार ने बताया कि 20 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद भी लंबी लाइनों में लगकर खाद मिल पाती है। किसान सुखदेव शर्मा ने कहा कि खाद और बीज की कीमतें बढ़ रही हैं। उन्हें ऑटो में रखकर घर तक लाने में अतिरिक्त खर्च होता है और पूरा दिन खराब हो जाता है। किसान हुक्म नंबरदार ने सरकार से मोहना क्षेत्र में दुकान खोलने की मांग की। किसान गिर्राज शर्मा ने कहा कि स्थानीय दुकान खुलने से समय और पैसा दोनों बचेंगे, साथ ही फसलों की बोआई भी समय पर हो सकेगी।