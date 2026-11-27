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अमर उजाला ब्यूरोफरीदाबाद। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में महिलाओं, विशेषकर बिहार की महिलाओं और भारतीय परंपरा के प्रतीक सिंदूर को लेकर कथित अभद्र टिप्पणी करने के मामले में एनआईटी फरीदाबाद के पूर्व विधायक नीरज शर्मा ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने शुक्रवार को पुलिस आयुक्त के नाम डीसीपी एनआईटी उत्तम को ज्ञापन सौंपकर स्टैंडअप कॉमेडियन यश माहेश्वरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की।पूर्व विधायक नीरज शर्मा ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि जयपुर निवासी स्टैंडअप कॉमेडियन यश माहेश्वरी ने एक कार्यक्रम के दौरान मंच से बिहार की महिलाओं और सांस्कृतिक परंपराओं को लेकर अशोभनीय और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे वीडियो से महिलाओं की भावनाओं और सम्मान को ठेस पहुंची है। साथ ही इस तरह की टिप्पणियां समाज में क्षेत्रीय वैमनस्य और आक्रोश को बढ़ावा दे सकती हैं। उन्होंने पुलिस से मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और आईटी एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत कॉमेडियन के साथ वीडियो प्रसारित करने वाले जिम्मेदार सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की।पूर्व विधायक ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर महिलाओं की गरिमा और सांस्कृतिक मूल्यों का अपमान स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इस मौके पर पूर्व पार्षद दया शंकर गिरी, डॉ. केजे सिंह, मास्टर संजीव कुशवाहा, प्रभु झा, रघुवर दयाल, बब्लू सहित अन्य स्थानीय गणमान्य लोग मौजूद थे।