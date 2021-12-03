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225 करोड़ रुपये से हो रहा है काम75 पिलर बनाए जाने हैं योजना में12 पिलर बनाने का काम बाकी हैभारती दुबेफरीदाबाद। बल्लभगढ़ में मोहना रोड पर निर्माणाधीन एलिवेटेड फ्लाईओवर के निर्माण कार्य की समयावधि दूसरी बार बढ़ा दी गई है। अब इस फ्लाईओवर को बनाने की मियाद मई 2027 तय कर दी गई है। अभी इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य 40 प्रतिशत बचा हुआ है। अभी तक इसके निर्माण कार्य की मियाद दिसंबर तक निर्धारित थी।लोक निर्माण विभाग दिल्ली-आगरा हाईवे और डीएनडी-केएमपी एक्सप्रेसवे को सीधा जोड़ने के लिए 225 करोड़ रुपये की लागत से मोहना रोड पर तीन किलोमीटर लंबा एलिवेटेड फ्लाईओवर बना रहा है। इस फ्लाईओवर के लिए 75 पिलर बनाए जाने हैं, इनमें से करीब 12 पिलर बनाने का काम बाकी है। इस तरह इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य 60 प्रतिशत तक हो चुका है। शेष 40 प्रतिशत काम पूरा करने के लिए इसकी मियाद बढ़ाई जा रही है। इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य दिसंबर तक पूरा होना था। दिसंबर तक 40 प्रतिशत कार्य पूरा नहीं हो सकेगा। इस वजह से लोक निर्माण विभाग ने इसकी समयसीमा मई तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।मियाद बढ़ने की वजहइस फ्लाईओवर के निर्माण कार्य की समयसीमा बढ़ने की वजहों में से एक ग्रेप भी है। गत वर्ष के साथ-साथ इसका निर्माण कार्य इस वर्ष भी रुका हुआ है। इसके अलावा मोहना रोड पर अतिक्रमण हटाने में देरी, सीवर और पानी की लाइन डालने में देरी भी निर्माण कार्य में बाधा बन रही है। वहीं कई बार त्योहारों के कारण कंपनी के कर्मचारियों के छुट्टी पर जाने से भी काम प्रभावित होता है।दो स्थानों पर बनेंगी सीढ़ियांपरियोजना में विभाग की ओर से पैदल यात्रियों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए पुल पर दो स्थानों पर सीढ़ियां बनाई जाएंगी। एक तरफ सीढ़ियां बनाने को लेकर मंजूरी मिल चुकी है। दूसरी ओर सीढ़ियां बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। मंजूरी के बाद जनता की सुविधा अनुसार आगे का कार्य किया जाएगा। बाजार में आने-जाने के लिए फ्लाईओवर पर दो जगह सीढ़ियां बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा पुल के ऊपर यात्रियों के खड़े होने के लिए लोहे के प्लेटफॉर्म भी बनाए जाएंगे, जहां 50 से अधिक लोग खड़े हो सकेंगे।जून 2024 में शुरू हुआ था कार्यमोहना एलिवेटेड मार्ग का निर्माण कार्य जून-2024 में शुरू किया था। मार्ग का निर्माण दो वर्ष के अंदर जून 2026 तक पूर्ण करना था। इसके बाद जुलाई में मार्ग का निरीक्षण करने के लिए विभाग के अधीक्षक अभियंता मनोज ओला आए थे। पूरे मार्ग का पैदल चल कर निरीक्षण कर उन्होंने विभागीय अधिकारियों को मार्ग को तैयार करने की अंतिम तारीख दिसंबर 2026 दी थी। अब विभाग को इस फ्लाईओवर के कार्य को पूरा करने के लिए छह महीने का और समय दिया गया है।वर्जनग्रेप लागू होने के चलते निर्माण कार्य रोकना पड़ा था। फिलहाल इसकी मियाद मई 2027 तक बढ़ा दी गई है। 60 प्रतिशत तक कार्य पूरा किया जा चुका है। अगले वर्ष इसे जनता को समर्पित किया जाएगा। - प्रकाशलाल, कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग