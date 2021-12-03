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हादसे में मोहन सिंह के दोनों हाथों और बाएं पैर में चोटें आईं। उनकी पत्नी नीलम सुरक्षित हैं। घायल मोहन सिंह को एस्कॉर्ट्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। मोहन सिंह ने बताया कि 21 नवंबर को शाम करीब 4:30 बजे यह घटना हुई। वह पत्नी नीलम के साथ बाइक से जा रहे थे, तभी दूसरी बाइक ने टक्कर मारी। पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार, 22 नवंबर को मुजेसर थाना पुलिस ने अज्ञात बाइक चालक पर मामला दर्ज किया। उस पर तेज रफ्तार, लापरवाही, चोट पहुंचाने व संपत्ति नुकसान के आरोप हैं। टक्कर से उनकी बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। संवाद

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फरीदाबाद। सेक्टर-22 में हनुमान मंदिर के पास तेज रफ्तार बाइक ने दूसरी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे उस पर सवार दंपती घायल हो गए। पुलिस ने अज्ञात बाइक चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।