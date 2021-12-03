फरीदाबाद। महिला अधिवक्ताओं के अधिकारों की रक्षा, कार्यस्थल पर सम्मान और सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए जिला बार एसोसिएशन फरीदाबाद में महिला समिति का गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में प्रदेश की प्रत्येक बार एसोसिएशन में गठित की जा रही इस समिति में तीन महिला अधिवक्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है।जिला बार एसोसिएशन के प्रधान विवेक रावत के दिशा-निर्देशों के तहत गठित समिति में कमलेश शर्मा, भानु प्रिया शर्मा और सुमन नर्वत को सदस्य नियुक्त किया गया है। सोमवार को बार प्रधान ने अधिवक्ताओं के बीच समिति के गठन और नियुक्त सदस्यों के नामों की जानकारी साझा की। समिति महिला अधिवक्ताओं के साथ होने वाले लिंगभेद, असमानता और कार्यस्थल पर सम्मान व गरिमा से जुड़े मामलों के समाधान की दिशा में काम करेगी। साथ ही महिला अधिवक्ताओं के बीच आपसी समन्वय, सहयोग और उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी इसकी अहम भूमिका रहेगा। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता शिवदत्त वशिष्ठ ने समिति गठन को सराहनीय पहल बताते हुए कहा कि इससे महिला अधिवक्ताओं को सुरक्षित, सम्मानजनक और समान अवसर वाला कार्य वातावरण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। उन्होंने इसे न्यायिक एवं विधिक व्यवस्था में सकारात्मक कदम बताया। कार्यक्रम में अधिवक्ता महेंद्र कौशिक, रघुवीर सिंह नगर, सुखबीर चंदीला, डीपी बीसला, प्रदीप शांडिल्य, डॉ. शरद गौतम, सुरेंद्र शर्मा समेत अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे। सभी ने नव नियुक्त सदस्यों को शुभकामनाएं दीं।