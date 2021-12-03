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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। बिजली चोरी के आरोप में लगाए गए जुर्माने को चुनौती देने वाले उपभोक्ता को जिला अदालत से राहत नहीं मिली है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगदीप सिंह की अदालत ने स्पष्ट किया कि बिजली चोरी से जुड़े मामलों में दीवानी अदालत को सुनवाई का अधिकार नहीं है।इसी आधार पर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की अपील स्वीकार करते हुए अदालत ने निचली अदालत का फैसला रद कर दिया। उपभोक्ता का दीवानी मुकदमा खारिज कर दिया गया। यह फैसला पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के महेश कुमार बनाम सब डिविजनल ऑफिसर मामले में दिए गए निर्णय पर आधारित है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने बिजली अधिनियम की धारा 145 की व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट किया था। उपभोक्ता गौरव भाटी पर 66 हजार 665 रुपये का आकलन शुल्क और आठ हजार रुपये का शमन शुल्क लगाया गया था। अदालत ने उपभोक्ता को कानून के तहत उपलब्ध अन्य उचित विकल्प अपनाने की छूट दी है।गांव जसाना निवासी गौरव भाटी ने अदालत में याचिका दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि 8 जून 2023 को निगम की टीम ने उनकी गैरमौजूदगी में मीटर उतार लिया था। इसके बाद 13 जून को उन्हें बिजली चोरी का नोटिस मिला था। निचली अदालत ने 15 अप्रैल 2025 को गौरव के पक्ष में फैसला सुनाया था। निगम ने इस फैसले को जिला अदालत में चुनौती दी थी, जिसे 20 नवंबर 2026 को स्वीकार कर लिया गया।