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- 25, 50 और 100 मीटर दौड़ सहित विभिन्न स्पर्धाओं में बच्चों ने उत्साह से लिया भागफोटो-अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। बौद्धिक एवं बहु-दिव्यांगता वाले बच्चों को खेलों के माध्यम से प्रतिभा दिखाने का अवसर देने के उद्देश्य से शनिवार को जिला स्तरीय विशेष खेल प्रतियोगिता के तीसरे सीजन का आयोजन किया गया। खुशबू संस्था की ओर से डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित प्रतियोगिता में सात स्कूलों और गैर-सरकारी संगठनों के बच्चों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। बच्चों ने विभिन्न खेलों में अपनी प्रतिभा और खेल भावना का प्रदर्शन किया।कार्यक्रम का उद्घाटन टावेंट टेक्नोलॉजीज के एसोसिएट डायरेक्टर धीरज गंभीर, खुशबू संस्था के अध्यक्ष राकेश जिंसी और कार्यकारिणी सदस्य उषा मलिक ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत बोच्चे खेल से हुई। अतिथियों ने बच्चों का उत्साह बढ़ाया और उनके प्रयासों की सराहना की।प्रतियोगिता में डीएवी पब्लिक स्कूल, कॉग्निएबल, मुस्कान, राधिका फाउंडेशन, नवोदय स्पेशल स्कूल, आलाप होम और खुशबू संस्था के बच्चों ने भाग लिया। इसमें 25, 50 और 100 मीटर दौड़, सॉफ्टबॉल थ्रो, गोला फेंक, बोच्चे और हैंडबॉल की प्रतियोगिताएं कराई गईं। बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ खेलों में हिस्सा लिया। आयोजकों के अनुसार, प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों की शारीरिक फिटनेस के साथ आत्मविश्वास, आपसी मेलजोल और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना था। खेलों के माध्यम से उन्हें अपनी क्षमता प्रदर्शित करने और दूसरे बच्चों के साथ जुड़ने का अवसर मिला। कार्यक्रम के समापन पर पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया और विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया।