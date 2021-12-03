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फरीदाबाद। खेड़ी कलां गांव में 24 नवंबर को चौधरी छोटूराम की जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। कार्यक्रम का आयोजन चौधरी छोटूराम सामुदायिक केंद्र में किया जाएगा। इसमें वार्ड-34 के पार्षद संजीव कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। जयंती समारोह में गांव के सरकारी और निजी स्कूलों में 10वीं व 12वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा राज्य स्तर पर खेलों में उपलब्धि हासिल करने वाले गांव के खिलाड़ियों को भी सम्मान दिया जाएगा। यह निर्णय शुक्रवार को चौधरी छोटूराम सेवा समिति की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। ब्यूरो