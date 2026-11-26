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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। सेक्टर-10 में बाइक सवार दो युवकों ने दिनदहाड़े 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला के गले से सोने और चांदी की चेन झपट ली। वारदात के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़िता की शिकायत पर सेक्टर-8 थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।सेक्टर-10 निवासी ऊषा किरण बोहरा शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनके पति का निधन हो चुका है और बेटा-बेटी विदेश में रहते हैं। 25 नवंबर को दोपहर करीब 3:15 बजे वह सेक्टर-10 सब्जी मंडी की मार्केट से घर लौट रही थीं। स्टार प्रॉपर्टी के पास पहुंचीं तो पीछे से बाइक पर आए दो युवकों ने उनके गले से करीब एक तोले की सोने की चेन और चांदी की पतली चेन झपट ली। इसके बाद दोनों बाइक से फरार हो गए। महिला ने वारदात की सूचना डायल 112 पर दी। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच की जा रही है।