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- 2014 से लंबित वरिष्ठता सूची, समयबद्ध डीपीसी और कैडर पुनर्गठन की मांग उठाईअमर उजाला ब्यूरोफरीदाबाद। केंद्रीय कर विभाग के अधिकारियों ने लंबित सेवा संबंधी मांगों को लेकर बांह पर काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराया। ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ सेंट्रल टैक्स के आह्वान पर 23 से 27 नवंबर तक पांच दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। इसमें दिल्ली, पंचकूला और फरीदाबाद के केंद्रीय जीएसटी अधिकारियों एवं निरीक्षकों ने भी भागीदारी की।अभियान के जरिए अधिकारियों ने लंबित पदोन्नति, वरिष्ठता सूची के अंतिमकरण और कैडर पुनर्गठन जैसे मुद्दे उठाए। तदर्थ पदोन्नतियों को नियमित करने की मांग भी की गई। एसोसिएशन का कहना है कि विभाग में कई अधिकारी 30 वर्ष से अधिक सेवा देने के बावजूद केवल एक पदोन्नति पाकर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इससे अधिकारियों के कॅरिअर में ठहराव और असंतोष की स्थिति बनी हुई है।एसोसिएशन के नॉर्थ जोन के उपाध्यक्ष एवं दिल्ली जोन के पूर्व अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार पटेल ने कहा कि अधिकारियों को समय पर पदोन्नति और सम्मानजनक कॅरिअर प्रगति मिलना उनका स्वाभाविक अधिकार है। प्रशासन को लंबित मामलों पर सकारात्मक रुख अपनाकर जल्द निर्णय लेना चाहिए। दिल्ली जोन के महासचिव पंकज नयन ने कहा कि अधिकारियों की एकजुटता सेवा संबंधी समस्याओं के प्रति उनकी गंभीरता दर्शाती है। इन मुद्दों का समयबद्ध समाधान जरूरी है। इससे अधिकारियों को लंबे समय तक पदोन्नति और सेवा लाभों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।एसोसिएशन ने वर्ष 2014 से लंबित अखिल भारतीय वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप देने की मांग उठाई है। इसके अलावा समयबद्ध विभागीय पदोन्नति समिति आयोजित करने, कैडर पुनर्गठन और तदर्थ पदोन्नतियों को नियमित करने की मांग की गई है। अभियान के माध्यम से अधिकारियों ने प्रशासन से इन विषयों पर जल्द कार्रवाई की अपेक्षा जताई है।