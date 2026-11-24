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फरीदाबाद। सेक्टर-86 के अमोलिक चौक पर तेज रफ्तार कार ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार दो भाई सड़क पर दूर जा गिरे। आरोप है कि कार चालक बाइक को काफी दूर तक घसीटता ले गया। बाद में वह गाड़ी मौके पर छोड़कर भाग गया। हादसे में एक भाई के सिर में गंभीर चोट आई है, जबकि दूसरा भी घायल हुआ है। खेड़ीपुल थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।नवादा तिगांव निवासी संजय नागर ने पुलिस को बताया कि 22 नवंबर को वह अपने भाई अजय के साथ बाइक से सेक्टर-86 स्थित जिम जा रहे थे। दोपहर करीब तीन बजे अमोलिक चौक पर पीछे से आई कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दोनों भाई सड़क पर गिरकर घायल हो गए। संजय के अनुसार, कार चालक ने गाड़ी रोकने के बजाय बाइक को घसीटना जारी रखा। एक अन्य वाहन चालक ने अपनी गाड़ी आगे लगाकर कार को रुकवाया। इसके बाद आरोपी चालक कार मौके पर छोड़कर भाग गया।हादसे में अजय बेहोश हो गए थे। परिजन उन्हें सेक्टर-86 स्थित निजी अस्पताल ले गए। संजय को भी चोटें आईं। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि पुलिस ने कार और बाइक को कब्जे में ले लिया है। शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर 23 नवंबर को कार चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 और 125ए के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस आरोपी चालक की पहचान और तलाश कर रही है। संवाद