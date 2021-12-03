Faridabad News: फर्जी वीडियो दिखाकर कारोबारी से 12.16 लाख रुपये की ठगी

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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। बल्लभगढ़ के कारोबारी से शेयर बाजार में निवेश के नाम पर 12.16 लाख रुपये की ठगी की गई है। आरोपियों ने प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, वित्त मंत्री और उद्योगपति मुकेश अंबानी के फर्जी वीडियो का इस्तेमाल किया। यह ठगी फेसबुक पर दिखाई गई रीलों के माध्यम से हुई।जैन कॉलोनी निवासी जगदेव सिंह बाजवा ने फेसबुक पर ऐसे वीडियो देखे थे। इन वीडियो में निवेश पर अच्छे मुनाफे का दावा किया गया था। बाजवा ने 26 अक्तूबर को दिए गए लिंक के जरिये क्रेडिट कार्ड से 18,996.50 रुपये भेजे। इसके बाद नईम शेख नाम के व्यक्ति ने फोन कर और रकम लगाने को कहा। कारोबारी ने 27 अक्तूबर को क्रेडिट कार्ड से दो बार 50,028.54 रुपये और एक बार 95,174.73 रुपये का भुगतान किया। 28 अक्तूबर को उन्होंने एक बैंक खाते में 10 लाख रुपये भी जमा कराए। उन्हें bxbmarkets.com वेबसाइट पर फर्जी मुनाफा भी दिखाया गया।निवेश के बाद आरोपियों ने जगदेव सिंह बाजवा से 26 लाख रुपये और मांगे। रकम न देने पर पहले लगाए गए पैसे डूबने की धमकी दी गई। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने इस बात की जानकारी दी। साइबर थाना बल्लभगढ़ ने 31 अक्तूबर को अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।