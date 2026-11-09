Faridabad News: हत्यारोपी कारोबारी दो दिन के पुलिस रिमांड पर, परिवार फरार

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अमर उजाला ब्यूरोफरीदाबाद। सेक्टर-21सी में पार्किंग और पालतू कुत्ते को खुले में शौच कराने को लेकर हुए विवाद में सिंगापुर की सॉफ्टवेयर कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (सीओओ) परमजीत की हत्या के आरोपी कारोबारी मोहन शर्मा को अपराध शाखा सेक्टर-30 ने रविवार को अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोपी को दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। वहीं, वारदात के बाद से आरोपी का परिवार फरार बताया जा रहा है।पुलिस के अनुसार, आरोपी से अब तक दो पिस्टल बरामद की जा चुकी हैं। इसके अलावा आरोपी के साथ तैनात सुरक्षा कर्मियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगा रही है कि वारदात के समय सुरक्षा कर्मी कहां थे और उन्होंने घटना को रोकने के लिए कोई प्रयास किया था या नहीं। गौरतलब है कि सेक्टर-21सी में रहने वाले मूल रूप से हिसार के रावलबास गांव निवासी 44 वर्षीय परमजीत और उनके पड़ोसी मोहन शमा्र का पिछले कई महीनों से गाड़ी पार्क करने और पालतू जर्मन शेफर्ड कुत्ते को खुले में शौच कराने को लेकर विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के चलते आरोपी ने छह नवंबर की रात को परमजीत पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। परमजीत को नौ गोलियां लगने की बात सामने आई है। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। सूरजकुंड थाना पुलिस ने मृतक के बेटे शौर्य की शिकायत पर आरोपी और उसके परिजनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।पुलिस ने आरोपी को सात नवंबर को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने दावा किया है कि उसके साथ मारपीट की गई थी। मृतक के साथ जिम में कसरत करने वाले युवक भी साथ थे। इससे वह आपा खो बैठा था। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है और मामले की जांच जारी है।