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-शहर में 50 रुपये के नोट की गड्डी तो ग्रामीण क्षेत्र में 10 और 20 के नोट की गड्डियों की ज्यादा मांगअमर उजाला ब्यूरोफरीदाबाद। शादियों का सीजन शुरू होते ही बाजार में छोटे नोटों की मांग बढ़ गई है। शहरी क्षेत्र में 50 रुपये के नोटों की गड्डियों की सबसे ज्यादा मांग है, जबकि ग्रामीण इलाकों में 10 और 20 रुपये के नोट अधिक पसंद किए जा रहे हैं। शादी समारोहों में शगुन देने और नोटों की माला बनवाने के लिए लोग नए नोटों की गड्डियां तलाश रहे हैं। हालांकि, बैंकों में नए नोटों की गड्डियां नहीं मिल पाने के कारण लोगों को बाजार का रुख करना पड़ रहा है। बाजार में गड्डियां उपलब्ध हैं, लेकिन इनके लिए निर्धारित कीमत से काफी अधिक रकम चुकानी पड़ रही है।नोटों की गड्डियों की मांग बढ़ने के साथ ही नए नोटों की किल्लत भी बनी हुई है। लोगों के अनुसार, बैंक जाने पर उन्हें नए नोटों की गड्डियां नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे में शादी की तैयारियों में जुटे परिवार दुकानदारों से नोट खरीदने को मजबूर हैं। बाजार में 50 और 100 रुपये के नोटों की एक गड्डी लेने पर 350 रुपये अतिरिक्त देने पड़ रहे हैं। वहीं, 10 रुपये की गड्डी पर 420 रुपये और 20 रुपये की गड्डी पर 390 रुपये अतिरिक्त वसूले जा रहे हैं। जवाहर कॉलोनी निवासी लोकेश ने बताया कि उनके परिवार में शादी है। बैंकों में जाने पर 10 के सिक्के दिए जा रहे हैं। नए नोटों की गड्डी खरीदने के लिए बाजार का रुख करना पड़ा है। इसके लिए अतिरिक्त रुपये देने पड़ रहे हैं।बल्लभगढ़ स्थित कान्हा गिफ्ट गैलरी के संचालक कान्हा ने बताया कि शादी के सीजन में नए नोटों की मांग काफी बढ़ जाती है। नोटों की माला तैयार करने के साथ ही शादी समारोहों में शगुन देने के लिए भी लोग नए नोटों का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने बताया कि नए नोटों की गड्डियां कोलकाता से मंगवाई जाती हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नोटों की मांग का स्वरूप भी अलग-अलग है। शहरों में जहां 50 रुपये के नोटों की गड्डियां अधिक मांगी जा रही हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 10 और 20 रुपये के नोटों की मांग ज्यादा है। शादी समारोहों में छोटे नोटों के इस्तेमाल की परंपरा के चलते सीजन में इनकी मांग लगातार बनी हुई है।