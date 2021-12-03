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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। सोने के दाम इस साल के निचले स्तर पर पहुंचने से सराफा बाजार में रौनक बढ़ गई है। कीमतों में गिरावट का फायदा उठाते हुए ग्राहक पहले के मुकाबले अधिक वजन के गहने खरीद रहे हैं। शादी का सीजन शुरू होने के कारण बाजार में खरीदारी और तेज हो गई है। दुकानदारों के मुताबिक, सोने के दाम कम होने से अब ग्राहक हल्के गहनों के बजाय थोड़ी भारी जूलरी खरीदने में भी रुचि दिखा रहे हैं। इससे आगामी दिनों में भी सराफा कारोबारियों को कारोबार में तेजी आने की उम्मीद है।व्यापारियों का कहना है कि पिछले कुछ समय से सोने के लगातार ऊंचे दाम होने के कारण ग्राहक बजट के अनुसार हल्के गहनों को प्राथमिकता दे रहे थे। कई लोग खरीदारी भी टाल रहे थे या कम वजन के गहने खरीदकर ही संतोष कर रहे थे। अब कीमतों में गिरावट आने से ग्राहकों को राहत मिली है। समान बजट में अधिक वजन के गहने मिल रहे हैं, जिससे खरीदारी का रुझान बढ़ा है।शादी के सीजन में दुल्हन के गहनों से लेकर परिवार के अन्य सदस्यों के लिए आभूषण खरीदने वाले ग्राहक भी बाजार पहुंच रहे हैं। सोने की कीमत कम होने के कारण ग्राहक हार, चेन, कंगन और अन्य गहनों की खरीदारी में पहले से अधिक बजट खर्च कर रहे हैं। दुकानदारों के मुताबिक, भारी गहनों की बिक्री में भी धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो रही है।सराफा व्यापारियों ने बताया कि आम दिनों के मुकाबले बाजार में बिक्री करीब 35 से 40 प्रतिशत तक बढ़ गई है। वहीं, दिवाली के दौरान हुई खरीदारी की तुलना में भी कारोबार 8 से 10 प्रतिशत अधिक है। व्यापारियों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में शादी समारोहों की संख्या बढ़ने के साथ बाजार में ग्राहकों की भीड़ और बढ़ेगी।बातचीतसोने के दाम कम होने से ग्राहकों को राहत मिली है। अब वे पहले के बजट में अधिक वजन के गहने खरीद रहे हैं। शादी के सीजन के कारण भारी ज्वेलरी की मांग भी बढ़ी है। - विशाल नौनिहाल, सराफा व्यापारीपिछले दिनों ग्राहक हल्के गहनों को प्राथमिकता दे रहे थे, लेकिन अब कीमतों में गिरावट से खरीदारी बढ़ी है। आम दिनों के मुकाबले कारोबार में 35 से 40 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। - रितेश सोनी, सराफा व्यापारी