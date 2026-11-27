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गौरव मिश्राफरीदाबाद। सरकारी स्कूलों में खेल सुविधाएं बेहतर करने और विद्यार्थियों को अभ्यास के लिए जरूरी उपकरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जारी बजट स्कूलों तक नहीं पहुंच पा रहा है। स्पर्श पोर्टल की प्रक्रिया में भुगतान अटकने के कारण शिक्षक और स्कूल मुखिया परेशान हैं। बजट जारी होने के बावजूद स्कूलों में मैदान सुधारने और खेल उपकरण खरीदने का काम शुरू नहीं हो पा रहा है।खेल शिक्षा अधिकारियों के अनुसार जिले के 83 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को मैदान सुधारने और खेल उपकरण खरीदने के लिए एक-एक लाख रुपये दिए गए हैं। वहीं, मिडिल और हाई स्कूलों को मैदान की स्थिति, आकार, उपलब्ध खेल उपकरण और स्कूल में खेले जाने वाले खेलों के आधार पर 10 हजार से 80 हजार रुपये तक की राशि जारी की गई है। इस योजना के तहत जिले में एक करोड़ रुपये से अधिक का बजट जारी किया गया है।शिक्षकों का कहना है कि भुगतान प्रक्रिया में कई तरह की अड़चनें आ रही हैं। खरीदारी के लिए पहले बिल मांगे जा रहे हैं, जबकि दुकानदार बिना भुगतान के बिल देने को तैयार नहीं हैं। कुछ स्कूल मुखिया अपनी जेब से भुगतान कर सामान खरीदने और बिल तैयार कराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी राशि वापस मिलने में काफी समय लग रहा है।पहले बिल, फिर कई कार्यालयों से मंजूरीशिक्षकों के अनुसार बिल तैयार होने के बाद उसे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय भेजना पड़ता है। यहां से बिल पंचकूला भेजा जाता है। वहां मंजूरी मिलने के बाद ट्रेजरी में भुगतान की प्रक्रिया पूरी होती है। इसके अलावा मैदान सुधारने के लिए मजदूरों से काम कराने पर उनके पैन कार्ड भी मांगे जा रहे हैं। कई मजदूरों के पैन कार्ड नहीं होने के कारण काम करवाने में भी दिक्कत आ रही है। हाल ही में राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने भी इन समस्याओं को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा था।शिक्षकों ने बताई परेशानीबजट जारी होने के बावजूद स्कूलों में सामान खरीदना आसान नहीं है। पहले बिल की व्यवस्था करनी पड़ती है, फिर भुगतान के लिए कई स्तरों पर प्रक्रिया पूरी करनी होती है। - गणपत अरोड़ायोजना लागू करने से पहले शिक्षकों और स्कूल मुखियाओं को प्रक्रिया समझाने के साथ पर्याप्त समय देना चाहिए था। कोई भी दुकानदार बिना सामान के जीएसटी बिल नहीं दे रहा है। - विजय मुद्गिल, शिक्षकवर्जनयह फैसला शिक्षा विभाग की ओर से ही लिया गया है। कुछ शिक्षकों को परेशानी जरूर आ रही है, हमने उच्च अधिकारियों को जानकारी दे दी है। जैसे ही कुछ नई जानकारी आएगी, शिक्षकों तक पहुंचा दी जाएगी। - प्रेम शर्मा, सहायक जिला खेल शिक्षा अधिकारी