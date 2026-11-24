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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। भोपाल में 24 नवंबर से चार दिसंबर तक आयोजित होने वाली राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में जिले के भाई-बहन आदर्श सिंह और रिया सिंह बुधवार को निशानेबाजी में दम दिखाएंगे। दोनों खिलाड़ी अलग-अलग स्पर्धाओं में हिस्सा लेकर फरीदाबाद का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रतियोगिता में देशभर के निशानेबाज अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।रिया सिंह महिला वर्ग में 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल, 22 पिस्टल की व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा, 25 मीटर 32 सेंटर फायर पिस्टल की व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा तथा 25 मीटर 22 स्टैंडर्ड पिस्टल में हिस्सा लेंगी। रिया की नजर बेहतर प्रदर्शन कर पदक जीतने पर रहेगी। वहीं, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी आदर्श सिंह पुरुष वर्ग की पांच स्पर्धाओं में चुनौती पेश करेंगे। वह 10 मीटर एयर पिस्टल, 25 मीटर 22 रैपिड फायर पिस्टल, 25 मीटर 22 स्पोर्ट्स पिस्टल, 25 मीटर 22 स्टैंडर्ड पिस्टल और 25 मीटर 32 सेंटर फायर पिस्टल में निशाना लगाएंगे।पिता हरेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों भाई-बहन लंबे समय से प्रतियोगिता के लिए अभ्यास कर रहे हैं। उनकी निगाहें पदक जीतने पर हैं। उन्होंने कहा कि आगामी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता से पहले आदर्श के लिए यह अपनी तैयारियों को परखने का अच्छा मौका है। वहीं, रिया के पास राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर अपनी रैंकिंग सुधारने का अवसर है।