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Faridabad News: इंडियाज टैलेंट फाइट के टॉप-15 में पहुंचीं भूमि शर्मा

Tue, 03 Nov 2026 12:28 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 12:28 AM IST
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Bhumi Sharma reaches the top 15 of 'India's Talent Fight'
फरीदाबाद। सेक्टर-48 निवासी भूमि शर्मा ने देश के लोकप्रिय रियलिटी शो इंडियाज टैलेंट फाइट सीजन-7 के टॉप-15 में जगह बनाई है। उन्होंने महज छह महीने के नृत्य प्रशिक्षण में यह उपलब्धि हासिल की है। अब वह जल्द ही टीवी पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी।
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शो में चयन के विभिन्न चरणों में भूमि ने आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुति दी। उन्होंने निर्णायकों को प्रभावित करते हुए शीर्ष-15 प्रतियोगियों में स्थान बनाया। भूमि के लिए यह सफर आसान नहीं रहा है। पिता का साथ न होने के बावजूद उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत नहीं छोड़ी। उनकी मां ने हर कदम पर उनका हौसला बढ़ाया और नृत्य सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। परिवार के सहयोग और कोच के मार्गदर्शन ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचने में मदद की। भूमि ने जीएस डांस स्टूडियो से नृत्य का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उन्होंने नियमित अभ्यास के जरिये अपनी नृत्य कला को बेहतर बनाया। उनके साथी कलाकारों ने भी उनकी सफलता पर उत्साह व्यक्त किया है। उनका कहना है कि भूमि कम समय में काफी कुछ सीखने में सफल रही हैं। कोरियोग्राफर गोलू ने भी उनकी प्रतिभा को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संवाद
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