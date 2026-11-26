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अदालत से -अमर उजाला ब्यूरोफरीदाबाद। सेक्टर-29 पुल के पास झुग्गियों के नजदीक सूटकेस में गांजा रखने के आरोप में गिरफ्तार युवक को अदालत से नियमित जमानत मिल गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय शर्मा की अदालत ने आरोपी गैफुलुंग न्यूमाई की याचिका मंजूर करते हुए एक लाख रुपये के जमानती बांड और इतनी ही राशि के एक जमानतदार पर रिहा करने के आदेश दिए।अदालत में पेश मामले के अनुसार, एक अक्तूबर 2026 को पुलिस को गश्त के दौरान सूचना मिली थी कि गैफुलुंग न्यूमाई सेक्टर-29 पुल के पास झुग्गियों के नजदीक सूटकेस में गांजा लेकर खड़ा है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे पकड़ लिया। तलाशी के दौरान सूटकेस में पॉलीथिन में रखा गांजा बरामद हुआ। इसका वजन पॉलीथिन सहित पांच किलो 100 ग्राम पाया गया। पुलिस ने थाना ओल्ड फरीदाबाद में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी को गुप्त सूचना के आधार पर झूठा फंसाया गया है। वहीं, सरकारी पक्ष ने बरामद गांजे की मात्रा और अपराध की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया।जांच पूरी हो चुकी है-अदालत ने रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद पाया कि बरामदगी इंटरमीडिएट मात्रा की है और जांच पूरी हो चुकी है। आरएफएसएल रिपोर्ट मिलने के बाद चालान संबंधित अदालत में भेजा जाएगा। आरोपी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वह एक अक्तूबर से न्यायिक हिरासत में है। मुकदमे के लंबा चलने की संभावना को देखते हुए अदालत ने उसे नियमित जमानत दे दी।