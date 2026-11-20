संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। पाली-बांस मोड़ के पास पिकअप की टक्कर से ऑटो सवार मजदूर की मौत के मामले में मृतक की पहचान हो गई है। उनकी पहचान सुंदर कॉलोनी निवासी प्रवीन के रूप में हुई है। वह 18 नवंबर को मजदूरी के लिए गांव पाली गए थे। देर शाम तक घर नहीं लौटे तो परिजनों ने तलाश शुरू की। अगले दिन उनके भाई नवीन ने ईएसआईसी अस्पताल की मोर्चरी में शव की पहचान की।नवीन ने पुलिस को बताया कि प्रवीन ऑटो चालक मनीष के साथ सोहना रोड पर पाखल की तरफ जा रहे थे। बांस मोड़ से थोड़ा आगे सामने से तेज गति और लापरवाही से आ रही पिकअप ने ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में प्रवीन गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस उन्हें ईएसआईसी अस्पताल, एनआईटी-5 लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शुरुआत में उनकी पहचान नहीं हो सकी थी। भाई की शिकायत पर डबुआ थाना पुलिस ने 19 नवंबर को पिकअप चालक के खिलाफ बीएनएस की धारा 281 और 106 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।