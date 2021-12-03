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फरीदाबाद। जखोपुर गांव में संपत्ति विवाद को लेकर भाभी और देवर पर हमला करने के आरोप में पुलिस ने आबिद खान और जावेद को गिरफ्तार किया है। यह घटना तीन नवंबर को हुई थी। पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता फारूक ने बताया कि शाम करीब चार बजे वह खेत से लौटा। उसकी भाभी असमीना के साथ कई लोग झगड़ा कर रहे थे। बीच-बचाव करने पर आरोपियों ने उन पर लाठी-डंडों और फरसे से हमला किया। जावेद ने डंडे से और आबिद ने ट्रैक्टर से निकाली लोहे की पत्ती से वार किया था। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी और शिकायतकर्ता एक ही परिवार के हैं। उनके बीच संपत्ति को लेकर पुरानी रंजिश थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। संवाद