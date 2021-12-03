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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। जिले में चल रहे युवा सांसद खेल महोत्सव में शनिवार को खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स, हॉकी और कबड्डी में शानदार प्रदर्शन किया। एथलेटिक्स में कई पदक जीते गए, वहीं हॉकी की दो टीमें फाइनल में पहुंची। कबड्डी में चार टीमों ने सेमीफाइनल में जगह बनाई।एथलेटिक्स में 5000 मीटर दौड़, शॉटपुट, ट्रिपल जंप और 4 गुणे 400 मीटर रिले रेस के मुकाबले हुए। 5000 मीटर दौड़ में केशव ने पहला, सतीश ने दूसरा और कृष्णा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। शॉटपुट में विकास ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि मनोज दूसरे और भविंदर तीसरे स्थान पर रहे। ट्रिपल जंप में तनुज मान पहले और ध्रुव दूसरे स्थान पर रहे। 4 गुणे 400 मीटर रिले रेस में प्रशांत, सागर, बिंटू और नकुल की टीम ने पहला स्थान जीता। ऋषभ, प्रदीप, हरिओम और योगेंद्र की टीम दूसरे स्थान पर रही। अमित, उमेश, अंतरिक्ष और रितिक की टीम तीसरे स्थान पर आई।हॉकी प्रतियोगिता में शनिवार को सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए। सेक्टर 12 खेल परिसर ने अशोक मेमोरियल स्कूल को 5-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया, वहीं सीही गांव की टीम ने केवी टीम बी को 4-0 से हराया। रविवार को सीही गांव और खेल परिसर के बीच फाइनल मुकाबला होगा। कबड्डी में क्वार्टर फाइनल मुकाबले हुए, जिसमें पाली, तिगांव, सुलालपुर पलवल और सौंध पलवल की टीमों ने सेमीफाइनल में जगह बनाई।