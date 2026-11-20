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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। डीएवी शताब्दी कॉलेज में आयोजित दो दिवसीय जिला स्तरीय युवा महोत्सव का शुक्रवार को समापन हुआ। अंतिम दिन नुक्कड़ नाटक और कविता लेखन प्रतियोगिताएं हुईं। लोकनृत्य में राजकीय महिला आईटीआई की मोनिका, लोक गायन में राजकीय आईटीआई ऊंचागांव की चंचल और पेंटिंग में सलोनी प्रथम रहीं।नुक्कड़ नाटक में डीएवी कॉलेज की शिवानी ने पहला, अग्रवाल कॉलेज के जतिन ने दूसरा और राजकीय आईटीआई एनआईटी के समीर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। कविता लेखन में पंडित जवाहरलाल कॉलेज के पवन प्रथम, राजकीय आईटीआई पाली की अंजली कुमारी द्वितीय और महिला आईटीआई की आरती पांडेय तृतीय रहीं। लोक गायन में कुमुद दूसरे और मोनिका तीसरे स्थान पर रहीं। पेंटिंग में राधिका द्वितीय और श्री कल्पना तृतीय रहीं। वाद्य यंत्र वादन में दीपक ग्रुप प्रथम, सेंट कोलंबस स्कूल का अमानत कुमार ग्रुप द्वितीय और साधना तृतीय रहीं।समापन समारोह में एनआईटी विधायक सतीश कुमार फागना मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि युवा महोत्सव विद्यार्थियों को प्रतिभा दिखाने का मंच देने के साथ आत्मविश्वास और रचनात्मकता बढ़ाते हैं। प्रधानाचार्य भगत सिंह ने सभी सहयोगियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया।