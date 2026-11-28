संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। लखनऊ में आयोजित सैय्यद मोदी बैडमिंटन चैंपियनशिप में फरीदाबाद की खिलाड़ी अनमोल खरब क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हारकर पदक की दौड़ से बाहर हो गईं। प्रतियोगिता में उन्होंने शुरुआती दो मुकाबलों में जीत दर्ज कर शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन क्वार्टर फाइनल में हरियाणा की ही उंती हुड्डा के खिलाफ कड़े मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा।अनमोल ने प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत तेलंगाना की श्रेयांशी के खिलाफ की। इस मुकाबले में उन्होंने दमदार खेल दिखाते हुए 21-14 और 21-11 से जीत दर्ज की। इसके बाद दूसरे मुकाबले में असम की अश्मिता को 21-16 और 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। लगातार दो जीत के बाद उनसे पदक की उम्मीदें बढ़ गई थीं। क्वार्टर फाइनल में अनमोल का सामना हरियाणा की उंती हुड्डा से हुआ। दोनों खिलाड़ियों के बीच मुकाबला करीब एक घंटे 17 मिनट तक चला। अनमोल ने मुकाबले में संघर्ष किया, लेकिन उंती के सामने जीत हासिल नहीं कर सकीं। उन्हें 21-19, 21-15 और 21-18 के स्कोर से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही उनका प्रतियोगिता में सफर समाप्त हो गया। अब अनमोल की नजर एक दिसंबर से गुवाहाटी में शुरू होने वाली सुपर-100 प्रतियोगिता पर है। वह आगामी प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेंगी।